[Video] Teroristični napad v Parizu! Moški v eksplozivnem jopiču zabadal mimoidoče in kričal “Allahu Nova24TV Pariška policija je sporočila, da je onesposobila moškega severnoafriškega videza in z brado, ki je mimoidoče zabadal z nožem in kričal “Allahu akbar”. Kot poroča BBC, naj bi bil moški oblečen v eksplozivni jopič. Zabodel naj bi štiri ljudi, dva naj bi po neuradnih informacijah izgubila življenje. Pariška policija je na Twitterju potrdila, da poteka […]

