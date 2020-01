Trump se je med napadom na Irak sladkal s sladoledom topnews.si Medtem ko so ameriške sile izvedle napad na iranske sile v bližini mednarodnega letališča Bagdad in ubile iranskega generala Kasima Suleimanija, je ameriški predsednik Donald Trump užival sladoled, je poročal CNN. Namreč, ameriški predsednik Donald Trump je v Mar-a-Lago užival v mesni štruci in sladoledu, medtem ko je Pentagon potrdil, da za napadom v bližini […]

