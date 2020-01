Zeleno cono v Bagdadu, kjer je med drugim ameriško veleposlaništvo v Iraku, ter oporišče, kjer so nameščene ameriške sile, so zvečer zadele rakete, poročajo tuje tiskovne agencije. Do napadov prihaja dan po ameriški likvidaciji iranskega generala Kasema Solejmanija v Iraku.



