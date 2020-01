V Iraku vre, tam pa je tudi skupina slovenskih vojakov Reporter Pripadniki slovenskega kontingenta na severu Iraka so na varnem v bazi v Erbilu, so danes sporočili z obrambnega ministrstva. Po zaostritvi razmer zaradi ameriške likvidacije vplivnega iranskega generala v Bagdadu pa so začasno popolnoma prekinili urjenje

