Slovenski vojaki v Iraku na varnem, urjenje iraških sil prekinjeno 24ur.com Pripadniki slovenskega kontingenta na severu Iraka so na varnem v bazi v Erbilu, so sporočili z obrambnega ministrstva. Po zaostritvi razmer zaradi ameriške likvidacije vplivnega iranskega generala v Bagdadu pa so začasno popolnoma prekinili urjenje iraških varnostnih sil.

Sorodno

















































Oglasi Omenjeni Irak Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Anže Lanišek

Domen Prevc

Borut Pahor

Cene Prevc