Vreme: Danes bo delno jasno in ponekod po nižinah megleno Dnevnik Popoldne in zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle.

