Vrh pri Boštanju vznemirila močna detonacija: policija prosi za informacije SiOL.net Dolenjski policisti so včeraj zvečer nekaj čez 22. uro prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo. Ta je stresla okna v naselju Vrh pri Boštanju. Ker pa je bila detonacija tako močna, so zvoke slišali tudi v Krmelju in Sevnici. Območje so obiskali policisti, ki z zbiranjem obvestil nadaljujejo tudi danes in prosijo za kakršnekoli uporabne informacije za preiskavo dogodka.

