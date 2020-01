Skrivnostna eksplozija Dnevnik V soboto okoli pol enajste zvečer je več občanov klicalo na interventne klice, češ da so slišali močno eksplozijo, ki je stresla okna v naselju Vrh pri Boštanju. Detonacija je bila tako močna, da so jo ponoči slišali tudi v Krmelju in Sevnici....

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Štefan Hadalin

Peter Prevc

Domen Prevc

Cene Prevc