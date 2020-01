Sevnica je bomba Dnevnik Dolenjski policisti so, poroča nacionalna tiskovna agencija, v soboto okoli 22.30 na številko 113 prejeli več klicev občanov, ki so slišali močno detonacijo. Ta je stresla okna na Vrhu pri Boštanju, detonacijo pa so slišali tudi v Krmelju in...

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Štefan Hadalin

Žan Kranjec

Mitja Valenčič

Peter Prevc

Domen Prevc