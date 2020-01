Iran napadel oporišči ZDA v Iraku. Tudi v Erbilu, kjer so slovenski vojaki. SiOL.net Tiskovni predstavnik Pentagona Jonathan Hoffman je sporočil, da je Iran ob 23.30 uri po srednjeevropskem času v torek izstrelil več kot 12 balističnih izstrelkov proti ameriškim in koalicijskim silam v Iraku. Izstrelki so merili na najmanj dve oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Al Asadu in Erbilu. Slovenski vojaki v Erbilu so dobro.

