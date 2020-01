Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo domobranskemu generalu Rupniku 24ur.com Vrhovno sodišče je več kot 70 let po obsodbi domobranskega generala Leona Rupnika, s katero so ga obsodili na smrt, sodbo razveljavilo. Presodili so, da tedanja odločitev vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena. Odločili so, da se primer vrne na na ljubljansko okrožno sodišče.

