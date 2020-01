Obsodba generala Rupnika na Vrhovnem sodišču razveljavljena Časnik Vrhovno sodišče je sodbo, po kateri je bil general Rupnik spoznan za krivega izdaje in sodelovanja z okupatorjem po enajstih točkah obtožnice, razveljavilo. Kot poročajo nekateri mediji, je vrhovno sodišče razveljavilo obsodbo zoper generala Leona Rupnika. Naj vas spomnimo, generalu Rupniku so na tako imenovanem Rožmanovem procesu očitali izdajo in sodelovanje z okupatorjem, ga obsodili na smrt, s ...

