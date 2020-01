Vrhovno sodišče razveljavilo obsodbo Leona Rupnika zurnal24.si Vrhovno sodišče je razveljavilo obsodbo zoper domobranskega generala Leona Rupnika in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje, saj tedanja sodba vojaškega sodišča v nekaterih točkah ni bila obrazložena. Rupnika so zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem septembra 1946 usmrtili pod Golovcem.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Avstrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Štefan Hadalin

Žan Kranjec

Jernej Pikalo

Luka Dončić