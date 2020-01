V Buckinghamski palači pretreseni zaradi umika Harryja in Meghan Dnevnik Kraljeva družina je šokirana in prizadeta zaradi odločitve princa Harryja in njegove soproge Meghan, da ne bosta več opravljala kraljevskih dolžnosti. Kot poroča britanski BBC, se o tem nista posvetovala z nobenim od visokih članov kraljeve družine.

