Natančni Fourcade do zmage, Fak kot edini Slovenec na zasledovanje SiOL.net Francoz Martin Fourcade je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. S strelsko ničlo je za 25,5 sekunde ugnal rojaka Emiliena Jacquelina in za 33 Nemca Johannesa Kühna, ki sta zgrešila po enkrat. Med Slovenci je 16. mesto osvojil Jakov Fak, ki je bil na strelišču nenatančen enkrat in zaostal 1:43,9 minute.

