Slovenca zadnja, zmaga Norvežanoma SiOL.net Norvežana Jarl Magnus Riiber in Joergen Grabak sta zmagala na ekipni tekmi svetovnega pokala nordijskih kombinatorcev v Val di Fiemmeju. Drugo mesto sta zasedla Nemca Vinzenz Geiger in Fabian Riessle, tretja je bila Avstrija. Slovenca Ožbej in Rok Jelen sta tekmo končala na zadnjem, 20. mestu, ker so ju prehiteli za krog, sta ostala brez časa. Svetovni pokal se bo čez dva tedna nadaljeval v nemškem Oberstdorfu.

