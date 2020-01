Geiger do nove zmage, štirje Slovenci med petnajsterico 24ur.com Na nedeljski preizkušnji smučarjev skakalcev v Val di Fiemmeju smo videli identičen razplet kot v soboto. Slavil je Karl Geiger pred Stefanom Kraftom in Dawidom Kubackim. Slovenci so prišli do lepega ekipnega uspeha. Peter Prevc si je delil sedmo mesto, deveti je bil Anže Lanišek, Domec in Cene Prevc pa sta pristala na repu prve petnajsterice.

