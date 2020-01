Dopoldne ponekod po Sloveniji megla ali nizka oblačnost Dnevnik Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v osrednji in jugovzhodni Sloveniji megla ali nizka oblačnost. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do okoli 13 Celzija....

