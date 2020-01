Fritz v Dražgošah: "Bili so veliki časi in moramo se jih spominjati" RTV Slovenija Več tisoč ljudi je v Dražgošah počastilo spomin na znamenito dražgoško bitko. Pesnik Ervin Fritz je v nagovoru zbranim izpostavil pomen narodnoosvobodilnega boja in dobrobiti socializma ter okrcal neoliberalni kapitalizem.

Sorodno













Oglasi