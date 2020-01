"Partizani" in politiki: Pahor, Janković, Erjavec in druščina so tudi letos romali v Dražgoše (FOTO) Reporter Več tisoč ljudi je danes v Dražgošah počastilo spomin na znamenito dražgoško bitko. Pesnik Ervin Fritz je v nagovoru zbranim izpostavil pomen narodnoosvobodilnega boja in dobrobiti socializma. Posebej pa je okrcal neoliberalni kapitalizem in s pesmijo poz

