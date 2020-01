Za delo, znanje in blaginjo Gorenjski glas Zahtevamo državo, v kateri bodo ljudje živeli od dela, znanja in tudi podjetnosti, in vztrajamo, da se tatvina zatre in uveljavi učinkovita kontrola in da družba normalno deluje, je dejal v nedeljo v Dražgošah pesnik, dramatik in prevajalec Ervin...

