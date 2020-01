Sainz in Brabec zadržala skupno vodstvo po deveti etapi Ekipa Na vzdržljivostnem reliju Dakar sta motociklist Američan Ricky Brabec in avtomobilist Španec Carlos Sainz zadržala vodstvo v skupnem seštevku. Na deveti etapi sta sicer zmagala Čilenec Pablo Quintanilla in tretjič letos Francoz Stephane Peterhansel. Edini slovenski predstavnik na dirki, motociklist Simon Marčič, je osvojil 47. mesto.



