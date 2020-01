Dakar: Sainz in Brabec pred zadnjo etapo še vedno vodilna 24ur.com Španski veteran Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta po 11., predzadnji etapi ostala v vodstvu v skupnem seštevku relija Dakar. Po etapi, ki je v dolžini 744 kilometrov potekala med Shubaytahom in Haradhom, krajema v Savdski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je tokrat zasedel 52. mesto.

