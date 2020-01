Španski veteran Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta zmagala na letošnjem reliju Dakar. Ta se je po 12 etapah, zadnja je potekala med krajema Haradh in Al Qiddiya, končal v Saudski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je zasedel 50. mesto, zaostal je 15 ur, 40 minut in 26 sekund.



