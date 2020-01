Sainz in Brabec junaka Dakarja; Marčič 50. RTV Slovenija Španski veteran Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta zmagala na letošnjem reliju Dakar, ki je prvič potekal v Savdski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je zasedel 50. mesto, zaostal je 15 ur in 40 minut.

