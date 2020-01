Naslov se nasmiha Špancu in Američanu, Marčič na repu 50 Sportal Španec Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta po 11., predzadnji etapi ostala v vodstvo v skupnem seštevku relija Dakar. Po etapi, ki je v dolžini 744 kilometrov potekala med Shubaytahom in Haradhom, krajema v Saudski Arabiji. Slovenski motociklist Simon Marčič je zasedel 52. mesto. V etapi je za zmagovalcem zaostal skoraj poldrugo uro, v skupnem seštevku je 50. (+15:08:13).

Sorodno











Oglasi Omenjeni reli Pariz - Dakar

Španija

Toyota Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Goran Dragić

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec