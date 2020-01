“Jernej, sram naj te bo”, “Božiča ne damo”, “Nismo umazane živali”, “Božič=mir, vlada=nemir”, “Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi” so sporočali transparenti na današnjem protestu pred vlado, kjer je množica od predsednika vlade Marjana Šarca zahtevala odstop državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje in šport Jerneja Štromajerja. “Človek, ki izjavlja tako nespoštljive besede, ne more bi ...