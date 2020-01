30 let pod odhodu s kongresa ZKJ: 'Z odhodom smo oslabili dva stebra nekdanje države' 24ur.com Mineva 30 let od začetka zadnjega, 14. izrednega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Slovenski delegati, pod vodstvom Cirila Ribičiča, so januarja 1990 kongres protestno zapustili, kar je vodilo v propad zveze komunistov in kasneje tudi v razpad Jugoslavije. Slovesnost ob okrogli obletnici odhoda je bila v predsedniški palači, udeleženci pa so si bili enotni, da se odhodu s kongresa pripisuje ...

