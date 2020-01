[Video] Potvarjanje zgodovine pri Pahorju: Odšli so s kongresa ZKJ in edini ohranili komunizem! Nova24TV Približuje se 22. januar, ko bodo Socialni demokrati organizirali slovesnost ob 30. obletnici odhoda slovenske delegacije Zveze komunistov Jugoslavije iz partijskega kongresa. A to bo spet še en zavajajoč dogodek in lažnivo predstavljanje slovenske zgodovine. Milan Kučan in pajdaši so namreč do zadnjega vztrajali pri pogajanjih z Miloševićem, pravo pot so videli v novi ureditvi […]

