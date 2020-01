Ribičič: Odšli smo enotni, z dvignjenimi glavami RTV Slovenija "Vedeli smo, da imamo priložnost pred jugoslovansko in svetovno javnostjo zagovarjati svojo vizijo prenove in demokratizacije," je na srečanju delegatov slovenske zveze komunistov, ki so se pred 30 leti udeležili zadnjega kongresa ZKJ dejal Ciril Ribičič.

