Za slovenske delegate je bil odhod s kongresa ZKJ korak do osamosvojitve države Primorske novice Danes mineva 30 let od odhoda delegatov tedanje slovenske zveze komunistov z zadnjega, 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. Na današnjem simpoziju ob obletnici so se tedanji delegati dogajanja spomnili kot enega izmed pomembnih korakov na poti k razpadu Jugoslavije ter demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije.

Sorodno









Oglasi