Pod poziv odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike več kot 300 zdravniških SiOL.net Poziv zdravnikov širše goriške regije odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo o vplivih onesnaženega okolja na zdravje ljudi v Soški dolini je do zdaj podpisalo 314 zdravnikov in zobozdravnikov. Podpise bodo odgovornim predali 6. februarja, nato pa v mesecu dni pričakujejo prve korake h konkretnim ukrepom.

Sorodno



Oglasi