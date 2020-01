"Lahko samo obnemiš, ker to pomeni, da gre za osnovno nespoštovanje človeka" zurnal24.si Po azbestu še rakotvorni benzen: "To da imamo sto letno onesnaževanje doline z največjim karcinogenom, kar jih poznamo, in dovolimo dodatno onesnaževanje s težkimi kovinami, s pahi, s sosežigom, ki ima dovoljeno dvakrat večjo vrednot kot jo imajo sežigalnice - lahko samo obnemiš, je dejala priznana strokovnjakinja.

Sorodno





Oglasi