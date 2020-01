'Grozljivih posledic bi bilo manj, če bi odgovorni pravočasno ukrepali' 24ur.com Nevenka Mlinar, prvopodpisana pod zdravniški poziv k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike, se s smrtonosnimi posledicami onesnaževanja v svoji ambulanti v Desklah srečuje vsak dan. Zdaj se boji, da bodo že tako bolno srednjo Soško dolino še dodatno zastrupili. Tam so leta 2018 v zrak spustili dve toni in pol benzena. Če bi sledili priporočilom WHO, bi ga v celotni državi lahko le en kilogram.

