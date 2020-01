Slovenija je danes znova doživela krvav pokol! V streljanju v Grosuplju je po prvih ugotovitvah policije umrla 27-letna nosečnica, ob tem pa je umrl še njen nerojeni otrok, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti so našli mrtvega tudi 44-letnega domnevnega storilca, ki je, kot za zdaj kažejo ugotovitve policije, s strelom sodil tudi sebi. (Slika: Instagram) Kot so še sporočili s ...