To je 44-letni morilec, ki je hladnokrvno umoril 27-letnico in njeno nerojeno deklico, nato pa sodil Demokracija Slovenijo je pretresla huda tragedija v kateri so v Grosuplju trije izgubili svoja življenja. 44- letni Roman Miklavčič je namreč ustrelil 27-letno Niko Omahen Makić, ki je bila noseča. Nesrečna mamica je umrla, prav tako njena še nerojena deklica. Storilec si je po hudem zločinu sodil sam.

