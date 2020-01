[Foto] To je nesrečna 27-letna nosečnica, ki jo je skupaj z nerojenim otrokom, umoril 44-letni divja Nova24TV Slovenija je znova doživela krvav pokol. V streljanju v Grosuplju je po prvih ugotovitvah policije umrla 27-letna nosečnica, ob tem pa je umrl še njen nerojeni otrok, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti so našli mrtvega tudi 44-letnega domnevnega storilca, ki je, kot za zdaj kažejo ugotovitve policije, s strelom sodil tudi sebi. […]

