Ne vem točno, kdaj sem se prvič peljal skozi Grahovo. Verjetno je moralo biti nekega lepega poletja sredi devetdesetih let, ko sem se kot dijak udeležil gimnazijskega arheološkega tabora na Blokah. To je bila pokrajina, znana po bloških smučarjih. Hitro sem jo vzljubil. Toda Grahovo mi je ostalo še posebej v spominu, ker smo se v tistem času nekajkrat peljali v Cerknico in okoliške kraje. In Graho ...