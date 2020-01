Besni župnik Osojnik, ki je zmerjal "gnile voditelje" in se hvalil z neplačevanjem davkov, se je zda Reporter Zapis župnika Aleksandra Osojnika, ki je javno pozval k neplačevanju davkov in nespoštovanju "gnilih" slovenskih zakonov, je sprožil burne odzive, med drugim Fursa, ki je opozoril na škodljivost sive ekonomije za vse. SŠK, Ljubljanska nadškofija in salezi

