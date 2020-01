»Na tem kraju so leta gospodovega 1943 posadko domobrancev slovenske narodne vojske s topovi in ognjem pobili komunisti, bratje po rodu, tujci po misli,« piše na domobranskem spomeniku v Grahovem pri Cerknici. Šlo je za domobransko postojanko v župnišču in cerkvi, kjer je v zvoniku stal mitraljez. Kolosalni spomenik je leta 2015 postavila Nova Slovenska zaveza.