Rožman z Rijeko "razbil" slovenskega prvoligaša #video Sportal Slovenski klubi se pripravljajo na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. V sredo so bili na delu trije prvoligaši. Mura je s 3:0 ugnala Beltince in ponovno vse zadetke dosegla v drugem polčasu, Domžale so doživele še drugi poraz in v Umagu izgubile proti madžarskemu drugoligašu, na sosednjem igrišču pa je kranjski Triglav doživel hud poraz proti Rožmanovi Rijeki (0:7).

