Mandarić obljubil igralcem, da bodo prejeli plačo, nato so zmaji ugnali Zagrebčane #video Sportal Slovenski klubi se pripravljajo na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Nogometaši Olimpije so danes v Čatežu najprej izvedeli, da bo Milan Mandarić še naprej njihov predsednik, nato pa s 3:1 odpravili drugo moštvo zagrebškega Dinama. V sredo je Mura s 3:0 ugnala Beltince, Domžale so izgubile proti madžarskemu drugoligašu, Triglav pa je doživel hud poraz proti Rožmanovi Rijeki (0:7).

Sorodno









Oglasi