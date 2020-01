Na Kitajskem je zaradi novega koronovirusa umrlo še 15 ljudi, tako da je zahteval že 41 življenj. Večje je tudi število okuženih, danes poročajo o okoli 1300. V boju proti širjenju virusa so oblasti izolirale že skupno 18 mest, kjer živi 56 milijonov ljudi. Odredili so ukrepe po vsej državi za odkrivanje okuženih na letalih, vlakih in avtobusih.



