ECDC: Novi primeri okužb s koronavirusom v Evropi verjetni, a obvladljivi 24ur.com Potem ko so v Franciji v petek potrdili prve primere okužbe z novim virusom, ki izvira iz kitajskega mesta Vuhan, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje, da so v Evropi verjetni novi primeri. A kot zatrjujejo, imajo evropske države potrebne kapacitete, da preprečijo izbruh.

