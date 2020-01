So države pripravljene na novi koronavirus? Mladina Po prvih potrjenih primerih okužbe z novim koronovarisom iz Kitajske v Evropi je evropska izpostava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pozvala k skupnemu ukrepanju. Posamezne države so pozvali, naj bodo pripravljene na novi koronavirus.

