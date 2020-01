Kako nevaren je virus iz Kitajske in ali smo nanj pripravljeni? SiOL.net Svetovna zdravstvena organizacija evropske države poziva, naj bodo pripravljene na širjenje novega virusa v Evropo. Slovenija ima sicer v primeru pandemije pripravljen načrt ukrepanja. Nova bolezen je bila do zdaj usodna le za starejše in ljudi, ki so že imeli predhodne težave z zdravjem.

