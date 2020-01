WHO Evropa: Vsaka država mora biti pripravljena na novi koronavirus Reporter Po prvih potrjenih primerih okužbe z novim koronovarisom iz Kitajske v Evropi je evropska izpostava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pozvala k skupnemu ukrepanju. Posamezne države so pozvali, naj bodo pripravljene na novi koronavirus. "V času negot

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Francija

Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

Katja Višnar

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Žan Kranjec