Kitajska partija laže, vladni cenzorji brišejo resnico: Bolnice in mrtvašnice so polne okuženih s ko Nova24TV “Napeto je. Vedno bolj. En človek je že umrl v Guangdžovu. Jutri je popolni lock-down. Vse zaprto. Ni to taka nedolžna stvar, kot to Pekinžani pošiljajo v svet. Na Weibo govorijo že o skoraj milijon okužbah,” nam je povedal Slovenec, ki je trenutno na Kitajskem, a zaradi varnosti ne želi biti imenovan. Glavni vir informacij […]

Sorodno



































































Oglasi