Vrhunski dosežek v državi, ki daje športu dvakrat manj kot za odstranitev cestninskih postaj Sportal Slovenski rokometaši so na letošnjem evropskem prvenstvu osvojili nehvaležno četrto mesto in se morali zadovoljiti z ''leseno'' medaljo. Norvežani so bili boljši in v drugem polčasu povsem nadigrali izbrance Ljubomirja Vranješa, ki so jih po enem največjih uspehov v zgodovini slovenskega rokometa prek socialnih omrežij tolažili slovenski športni asi, govora pa je bilo tudi o odnosu države do vrhun...

Sorodno

































































































Oglasi