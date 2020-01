Posamične nagrade: Duvnjak MVP, Janc v idealni postavi EP 24ur.com Evropska rokometna zveza je že pred finalno tekmo evropskega prvenstva med Španijo in Hrvaško, ki so jo z 22:20 dobili prvi, sporočila, da je Hrvat Domagoj Duvnjak najbolj koristen igralec (MVP) letošnjega turnirja na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. Slovenec Blaž Janc si je prislužil mesto v idealni postavi turnirja.

